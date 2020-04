Earth Day: Greta: 'Affrontiamo due crisi, clima e coronavirus'

In occasione della 50/a Giornata della Terra, il 22 aprile, la giovane attivista svedese Greta Thunberg e il direttore dell'Istituto di ricerca sull'impatto climatico di Potsdam in Germania Johan Rockström si incontrano per una conversazione digitale sui temi del coraggio, della solidarietà e delle opportunità in tempi di crisi. L'incontro viene trasmesso dal Museo del Premio Nobel a Stoccolma in diretta dalle 12 sui canali del premio Nobel su facebook, youtube e sul sito nobelprize.org. Greta, che dall'agosto 2018 con la sua protesta per il clima e lo sciopero dallascuolaogni venerdì è diventata il simbolo globale dellalotta al riscaldamento globale, incoraggia le persone ad ascoltare la scienza e ispira i giovani di tutto il mondo a farsi valere per il clima. Sarà al Nobel Prize Museum di Stoccolma per la conversazione con Johan Rockström, professore di Scienza del sistema terrestre che parlerà dal proprio ufficio al Potsdam institute. Gustav Källstrand, esperto del Premio Nobel nel museo, modererà la conversazione che sarà prodotta da Nobel Media. Il museo del premio Nobel è stato chiuso dal 20 marzo a causa della pandemia da Covid-19, ma continua a ospitare conversazioni in digitale con vari esperti.