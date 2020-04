Copernicus, il marzo 2020 fra i più caldi della storia

La temperatura globale della Terra nel mese di marzo 2020 è stata pari a quella del secondo e terzo mese di marzo più caldi di sempre, il 2017 e 2019. Lo scrive in un comunicato il programma Ue di osservazione della Terra, Copernicus.

In Europa, scrive ancora Copernicus, nelle aree più occidentali, le temperature sono state vicine o appena al di sotto della media, ma ben al di sopra della media nelle zone orientali e vicino al Mar Baltico.

Le temperature sono state molto al di sopra della media in gran parte della Russia e in molte regioni dell'Asia, in gran parte degli Stati Uniti orientali e meridionali, in Messico, nel Sud America meridionale, in Africa centrale e in Australia occidentale.

In Canada settentrionale e occidentale, in Groenlandia, nelle Svalbard e nell'Antartide orientale, conclude Copernicus, sono state registrate temperature al di sotto della media.