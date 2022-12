Premiata la scienziata che trovò microplastiche nelle balene

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - È Maria Cristina Fossi la vincitrice del Premio Motumundi 2022, riconoscimento dedicato a chi lavora per l'ambiente, promosso dalla Vitale Onlus. Professoressa ordinaria di Ecologia ed Ecotossicologia all'Università di Siena, Fossi nel 2012 ha fornito le prime prove al mondo degli effetti delle microplastiche sulle balene. La cerimonia di consegna del premio si è svolta oggi a Siena al Santa Chiara Lab, presieduto da Angelo Riccaboni, alla presenza di Roberto Vitale, presidente del Premio Motumundi.



Negli anni precedenti, il Premio è stato assegnato ad Alice Imbastari, ambientalista e attivista per il clima, al fisico-climatologo e premio Nobel Filippo Giorgi, nonché all'artista, filantropo e attivista Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting. Maria Cristina Fossi dal 2000 è direttrice scientifica del Biomarker Laboratory (Cibm). Nel campo dei rifiuti marini è coordinatrice scientifica del progetto Plastic Busters, dichiarato dall'Unione europea, progetto di eccellenza. (ANSA).