Consegnati i primi 20 kit agli agricoltori 'amici dell'orso'

(ANSA) - SULMONA, 19 DIC - Sono stati consegnati oggi, nella sala conferenze della sede del Parco Nazionale della Maiella a Sulmona (L'Aquila), i kit con il marchio "Bear Friendly" e i diplomi ai primi 20 agricoltori e apicoltori che operano nei Comuni del Parco seguendo specifici disciplinari per evitare situazioni di conflitto con l'orso marsicano e applicando tecniche di produzione a basso impatto sull'ecosistema. Presenti all'incontro il presidente nazionale del Wwf Italia Luciano Di Tizio, il presidente e il direttore del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara e Luciano Di Martino. Il marchio 'Bear Friendly', inserito nelle azioni del progetto Life ARCPROM, ha lo scopo di coinvolgere i produttori locali nel raggiungimento degli obiettivi internazionali di conservazione a tutela di biodiversità ed ecosistemi e dare visibilità alle esperienze virtuose che caratterizzano il Parco dal punto di vista dell'impegno a garantire la sopravvivenza dell'orso bruno marsicano nel lungo periodo.



"Dalla collaborazione tra operatori del territorio e chi questo territorio deve salvaguardarlo e valorizzarlo si possono ottenere grandi risutati, oggi sono stati consegnati gli attestati ad aziende amiche dell'orso che dovranno diventare sempre di più e stare sempre più insieme per la tutela dell'ambiente e dell'economia" ha detto il presidente del Wwf Di Tizio.



"Siamo alla fine di un percorso fatto con questi primi 20 operatori, insigniti del marchio 'bear friendly' che di per sé è la certificazione della possibilità di una profonda collaborazione tra tutte le forze produttive del territorio - ha commentato il presidente del Parco Zazzara - Ovviamente è solo una parte delle politiche che il Parco sta mettendo in atto per unificare la propria azione con quella di tutti coloro che cercano di migliorare le condizioni di vita sul territorio".



I produttori 'bear friendly' nel Parco Nazionale della Maiella sono: Azienda Agricola Giardini Di Giulio; Apicoltura Dolci Colline di Carlo Paolucci; La Casa del Miele di Egidio Berardinucci; Azienda Apistica Le Tartufaie; Azienda Apistica Abbaprid; Azienda Apistica Luca Finocchio; Apicoltura Carla Di Michele; Azienda agricola Di Nardo Michele; Apicoltura Bianco; Apicoltura Il Tartufo degli Eremi; Cooperativa di Comunità Tavola Rotonda; Azienda Agricola Poderi Lupone; Azienda Apistica Le Api di Papà; Apicoltura Glam; Apicoltura Colle Salera; L'alveare dell'orso di Pasquale Rattenni; Apicoltura Rosalba Spineto; Azienda Agricola Tenuta Arabona; Agriturismo La Torretta; Apistica Di Cesare. (ANSA).