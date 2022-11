Cavalli: a Siena la prima rassegna di puledri anglo-arabi

(ANSA) - SIENA, 03 NOV - Nella città del Palio la prima rassegna di puledri anglo-arabi. E' quella che si terrà a Siena sabato 5 novembre, con 46 esemplari presenti negli spazi della Fortezza Medicea (ingresso gratuito dalle 9.15 alle 13 e dalle 14.30 alle 17). I puledri presenti rappresentano il successo nel settore degli allevamenti, raggiunto con impegno e dedizione, da aziende e privati che operano nel territorio senese.



"A Siena - spiega il sindaco Luigi De Mossi - l'attenzione per gli equidi è, da sempre, molto sentita, un'attenzione e un affetto molto forti". E se "Il Palio è la punta di diamante, in parallelo esiste un'importante realtà costituita da allevamenti e appassionati, per questo l'auspicio è che questa iniziativa si possa reiterare nel tempo", aggiunge De Mossi.



L'idea nasce dalla proposta avanzata da un gruppo di allevatori per le numerose nascite di puledri durante gli ultimi anni. "Un'iniziativa - dice Luigi Carli, presidente dell'associazione Anglo Arabo Corse - che ci è sembrata ottima e, ricalcando quello che da tempo viene fatto in Francia per la selezione dell'anglo-arabo, abbiamo coinvolto il Comune di Siena che ha risposto con entusiasmo dandoci un contributo importante per l'organizzazione". (ANSA).