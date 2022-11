Ambiente:in Oasi Lipu Ostia 'emozionano' 14 fenicotteri rosa

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Emoziona", al Chm- Oasi Lipu di Ostia, la presenza, da qualche giorno, di 14 fenicotteri rosa.



L'Oasi alla foce del Tevere si conferma ancora una volta un sito di straordinaria importanza dal punto di vista ornitologico, con oltre 200 specie censite, che ne hanno fatto una meta privilegiata per migliaia di appassionati di natura, studenti, birdwatchers e fotografi naturalisti, provenienti da tutta Italia e, con crescente frequenza, anche dall'estero.



Alessandro Polinori, Responsabile CHM Oasi Lipu di Ostia e Vicepresidente Lipu BirdLife Italia, spiega che "dopo l'estate, che ha visto la nidificazione di specie importanti come, tra le altre, airone rosso e cavaliere d'Italia, in queste settimane spatole, totani mori, martin pescatori, falchi di palude, aironi bianchi maggiori e codoni sono solo alcuni dei rappresentanti di quella che è l'incredibile biodiversità della nostra oasi, arricchita, negli ultimi giorni, dall'arrivo, in numero crescente, di alcuni splendidi esemplari di fenicottero rosa.



Dapprima, il 31 ottobre, ne sono arrivati dieci, poi il numero è cresciuto, sino ad arrivare, al momento, a 14 esemplari, che stanno attirando fotografi e birdwatchers anche da molto lontano". Negli anni, diverse volte, alcuni fenicotteri rosa avevano sostato, anche per diversi giorni, nell'area protetta e lo scorso anno ben 19 esemplari rimasero per diversi settimane. Anche quest'anno il fenomeno si è ripetuto, anche se non è possibile sapere se si tratti di animali in migrazione, che ripartiranno entro breve o già in svernamento. Potrebbero provenire dalla Maremma, dal Circeo o dal Sud Italia. "Determinante è sicuramente l'attuale livello piuttosto basso dell'acqua, condizione ideale per ospitare questa specie. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni, anche con l'arrivo di ulteriori piogge, che, inevitabilmente, alzeranno il livello del lago. Intanto grandi e piccini si stanno godendo questa meravigliosa presenza, che aggiunge ulteriore fascino a questo luogo restituito alla natura ed alla cittadinanza", conclude Polinori. Al riguardo per sabato 5 novembre, dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, l'Oasi ha organizzato un evento aperto a tutti, senza necessità di prenotazione. Sarà sufficiente presentarsi, binocolo al collo, presso il centro visite. (ANSA).