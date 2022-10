A Panama a novembre si decide destino di 600 specie selvatiche

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Aumentare la protezione per ippopotami, rane di vetro, squali, leopardi, elefanti africani e rinoceronti bianchi. L'esortazione è di Humane Society International (Hsi), una ong che promuove il benessere degli animali in più di 50 Paesi, in vista della XIX riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (Cites), in agenda dal 14 al 25 novembre a Panama. I delegati dei 184 Paesi membri esamineranno 52 proposte per aumentare o diminuire le misure di protezione di 600 specie di animali e piante selvatiche.



Nel renderlo noto, la ong spiega che tra le questioni principali sul tavolo, vi sono proposte di maggiore tutela per ippopotami, elefanti, rane di vetro e squali e la modifica delle quote annuali di esportazione dei trofei di caccia di leopardo.



Esperti di Hsi, si legge nella nota, parteciperanno all'incontro per "fare pressione sui Paesi membri, affinché sostengano le proposte che potrebbero contribuire a garantire che le specie non siano ulteriormente spinte verso l'estinzione dallo sfruttamento e dal commercio internazionale di loro parti del corpo e prodotti da esse derivanti". (ANSA).