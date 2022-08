Moneta da 5 euro dedicata al giaguaro da Zecca dello Stato

E' dedicata al giaguaro la nuova moneta emessa dal Ministero dell'Economia e realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato, nell'ambito della Collezione Numismatica 2022. La moneta è in quadricromia e con elementi in fosforescenza, e appartiene alla Serie Mondo Sostenibile Animali in via di estinzione. Per la stessa serie sono già state emesse monete dedicate alla Tigre e all'Orso Polare.



La moneta in bronzital, realizzata dall'artista incisore Silvia Petrassi e prodotta presso le Officine della Zecca dello Stato, ha un valore nominale di 5 euro ed è in versione proof, con una tiratura di 10.000 pezzi.



In primo piano, sul dritto della moneta c'è una composizione a colori di alcune specie animali rappresentative della fauna terrestre che convivono in armonia con l'ambiente. In alto e a destra, "REPUBBLICA ITALIANA". Nella parte inferiore c'è il nome dell'autore "PETRASSI".



Sullo sfondo del rovescio, c'è un particolare di un giaguaro rappresentato nel suo ambiente naturale, la foresta pluviale; in basso, nel giro, la scritta "GIAGUARO". In alto, il valore "5 EURO"; a sinistra, "R", identificativo della Zecca di Roma, a destra, anno di emissione, "2022".