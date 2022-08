Siccità: svuotato lago Borgo S.Lorenzo, sarà recuperato

(ANSA) - BORGO SAN LORENZO (FIRENZE), 05 AGO - Sono state portate a termine le operazioni di vuotatura del laghetto del parco Pertini a Borgo San Lorenzo (Firenze): tra le criticità anche quella relativa alla siccità, visto che non era più possibile tenere l'acqua ad un livello accettabile. Il passo successivo, si legge in una nota del Comune, riguarderà la progettazione del recupero dell'area e del lago. Le tartarughe presenti, appartenenti alla razza trachemys (non sono specie protetta) sono state recuperate e trasferite in custodia in una struttura apposita: le operazioni, si legge in una nota del Comune, sono state fatte con l'ausilio della polizia municipale del distretto di Borgo San Lorenzo. Anche gli altri animali stanziali presenti sono stati messi in sicurezza.



L'assessore ai lavori pubblici di Borgo San Lorenzo Patrizio Baggiani ha ringraziato "tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita dell'operazione, che ha riguardato animali presumibilmente abbandonati lì nel corso degli anni e non di proprietà comunale", invitando "i cittadini che dovessero imbattersi in una di queste tartarughe ad avvisare la polizia municipale". (ANSA).