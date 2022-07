Ambiente: foraggio bovini con alghe per ridurre emissioni

(ANSA) - SYDNEY, 11 LUG - Un prodotto australiano estratto da particolari alghe, che riduce di almeno l'80% del gas metano emesso con la flatulenza da bovini, è entrato nel mercato dopo anni di ricerca e sviluppo, offrendo una nuova arma al contenimento di un potente gas serra. Nelle mandrie che consumano anche solo 50 grammi della locale alga rossa asparagopsis in aggiunta al regolare foraggio, si può avere una riduzione fino al 95% del metano nello stomaco.



La soluzione ecosostenibile è stata sviluppata dall'ente nazionale di ricerca Csiro e dalla James Cook University di Brisbane e la prima licenza di commercializzazione è stata assegnata ai grandi allevamenti CirPro di Port Pirie, che intendono somministrarla a tutti i loro bovini. L'alga è coltivata già da oltre due anni dalla ditta CH4 nella nativa South Australia, in mare su lunghe funi, tenute a galla da boe alle estremità e sulla terraferma in vasche e bacini.



L'interesse globale per il prodotto sta crescendo e la CH4 ha l'obiettivo di raggiungere entro cinque anni 150 milioni di bovini, o circa il 10% del totale mondiale, ha dichiarato il suo direttore generale Adam Main. (ANSA).