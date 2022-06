Caccia: ong, Regioni seguano indicazioni Ue per i calendari

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Le Regioni predispongano calendari venatori che rispettino rigorosamente il divieto di caccia nel periodo di migrazione prenuziale degli uccelli, attenendosi in maniera puntuale alle indicazioni derivanti dal processo di revisione europeo dei Key Concepts ed evitando di arrecare danno al patrimonio naturale dello Stato".



Lo scrivono le associazioni Enpa, Lac, Lav, Lipu e Wwf Italia in una lettera-diffida inviata alle regioni italiane, in fase di predisposizione di calendari venatori, e in un'ulteriore missiva trasmessa a Ministero della Transizione ecologica e Ispra, ai quali si chiede di agire affinché le esigenze di tutela della biodiversità siano pienamente rispettate.



"Con la chiusura del nuovo documento europeo dei Key Concepts, giunto al termine di un iter di valutazione di tutti i dati congrui disponibili, è giunta la conferma delle date di inizio della migrazione prenuziale in Italia, in taluni casi persino anticipate rispetto al precedente documento ufficiale.



In considerazione del rigoroso divieto di abbattere gli uccelli in questa fase biologica, sancito da Direttiva Uccelli e legge italiana, è dunque indispensabile che le regioni emanino calendari venatori adeguati, che prevedano tra le altre cose la chiusura entro il 31 dicembre della caccia ai turdidi (Tordo sassello, Tordo bottaccio, Cesena) ed entro il 10 gennaio della caccia agli uccelli acquatici". (ANSA).