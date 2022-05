Compra coccodrillo imbalsamato con animali morti, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Denunciato dai carabinieri forestali di Firenze e del nucleo Cites un uomo che aveva acquistato on line esemplari morti di animali protetti dalla convenzione di Washington che tutela le specie in via di estinzione. I militari sono risaliti all'acquirente, un 40enne di Calenzano, e nella sua casa lo hanno trovato in possesso di un teschio di tartaruga terrestre, un piccolo esemplare imbalsamato di 15 centimetri del genere Crocodilia spp e due Chamaeleo calyptratus essiccati.



Pur dichiarando di aver acquistato gli oggetti tramite Ebay, l'uomo non è stato in grado di fornire la documentazione comprovante la provenienza legale. I carabinieri forestali hanno sequestrato i reperti e segnalato l'uomo all'autorità giudiziaria perché aveva acquistato senza la documentazione prescritta. (ANSA).