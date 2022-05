Eolie: scolari in barca e i delfini li accompagnano

(ANSA) - FILICUDI PORTO, 19 MAG - I bambini della primaria durante la navigazione in barca da Filicudi a Vulcano, alle Eolie, sono stati "accompagnati" dai delfini. "Sono stati magici incontri - ha commentato Monica Blasi, direttrice di Filicudi Wildlife Conservation e Pronto Soccorso Tartarughe Marine che cura anche il corso Discovery Turtle Beach - e i nostri allievi si sono particolarmente emozionati e esaltati per l'incontro inaspettato". Nella scuola è iniziato il corso di formazione per promuovere la salvaguardia delle spiagge idonee alla deposizione delle tartarughe marine nelle isole Eolie promosso dall'associazione "Filicudi Wildlife Conservation - Pronto Soccorso Tartarughe Marine" e supportato da "Blue Marine Foundation" con il contributo di "E.on".



I bambini della scuola di Filicudi hanno adottato una spiaggia della loro isola per proteggerla e monitorare eventuali nidificazioni, imparando a riconoscere le tracce di risalita e cosa fare in caso di avvistamenti. In particolare i bambini della scuola di Filicudi hanno scelto di proteggere la spiaggia del Porto che è quella più soggetta a minacce umane e inquinamenti di vario tipo, impegnandosi a vigilare questo sito importantissimo non solo per le tartarughe ma per la grande biodiversità presente. Anche le insegnanti Maria Grazia Bonica, Rosanna Sebbio e Claudia Bucca curano le lezioni. (ANSA).