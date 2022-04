Marcia degli Aironi a Fiumicino il 24 aprile

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Oltre trenta associazioni e comitati hanno già aderito alla "Marcia degli Aironi" per l'istituzione di "Monumento Naturale" all'Isola Sacra, ma anche per la Pace e per la tutela della Natura. Domenica 24 aprile si svolgerà, con inizio alle 9, una marcia che, partendo dall'Oasi Lipu di Ostia e percorrendo il corso del Tevere attraverso il ponte della Scafa, giungerà a Fiumicino, alla grande area dell'Isola Sacra all'altezza del Porto Romano.



Scopo dell'iniziativa, organizzata dalla Lipu e dal Comitato Promotore Saifo è chiedere alla Regione Lazio l'istituzione, sulla zona alle spalle di Passo della Sentinella, di un Monumento Naturale. Un'area protetta che tuteli la biodiversità dell'area (dove è presente una Zona Speciale di Conservazione riconosciuta a livello europeo) e le tante specie di uccelli che lì hanno deciso di nidificare e sostare, in continuità con l'Oasi Lipu sul lato di Ostia. "Il monumento naturale permetterebbe, infatti, di vietare l'attività venatoria e di valorizzare concretamente questo prezioso territorio, partendo dalla creazione di sentieri natura e dalla promozione di un turismo naturalistico. Ad oggi già più di trenta associazioni, sindacati e cooperative hanno aderito all'appello ed altre stanno aderendo in queste ore. L'altro grande messaggio che la marcia vuole lanciare, oltre a quello ambientalista, è un pieno sostegno alla pace, contro la guerra.



Tema di tragica attualità che, come ormai chiaro, è intimamente intrecciato alla sostenibilità energetica delle nostre società", sottolineano Lipu e Saifo. (ANSA).