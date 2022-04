Perimetrata area nidificazione del Fratino su spiagge Arbus

(ANSA) - ORISTANO, 04 APR - Lipu, Forestas e Comune di Arbus uniti a protezione del Fratino, piccolo uccello a forte rischio di estinzione. Grazie ad accordi sottoscritti lo scorso anno, si è provveduto alla perimetrazione dell'area di nidificazione nel litorale tra Pistis e Torre dei Corsari. I cartelli informativi saranno presenti sino al termine della stagione riproduttiva (31 luglio). Questa zona ospita una quindicina di individui, per un totale di 6-8 coppie stabili, e si trova all'interno della Zps Is Arenas S'acqua e s'Ollastu.



L'intervento sarà integrato da azioni di sensibilizzazione rivolte ai fruitori delle spiagge, anche con consegna di materiale informativo sulle buone pratiche di comportamento per disciplinare abitudini umane che potrebbero danneggiare questa delicata specie e comprometterne la riproduzione.



Previsti inoltre incontri nelle scuole e uscite didattiche per far conoscere l'ambiente di vita del Fratino. "La sua presenza - sottolinea la Lipu di Oristano - indica l'ottimo stato delle spiagge di Arbus dal punto di vista della biodiversità e merita la totale attenzione affinché la sua riproduzione abbia luogo.



(ANSA).