Casa farfalle di Collodi riceve certificazione sostenibilità

(ANSA) - COLLODI (PISTOIA), 24 MAR - La conservazione e la tutela delle farfalle. E' per questo che sarà consegnato uno speciale riconoscimento alla Casa delle Farfalle di Collodi (Pistoia), nell'ambito di una giornata divulgativa organizzata per sabato da Friend of the Earth con la Fondazione nazionale Carlo Collodi. L'Italia, infatti, ha la maggior biodiversità di farfalle in Europa, ma le popolazioni delle varie specie sono in declino e in pericolo a causa della perdita degli habitat e di pratiche agricole non sostenibili.



Il convegno si terrà dalle 10 alle 12 a Villa Arcangeli e tratterà della conservazione dei lepidotteri. Per tutta la giornata ci saranno inoltre attività dedicate alle farfalle nel giardino storico Garzoni e nel vicino parco di Pinocchio.



L'iniziativa, come detto, è fissata proprio nel giorno in cui sarà ufficializzata la certificazione di sostenibilità 'Friend of the Earth' alla Casa delle farfalle di Collodi, struttura che ha da poco riaperto al pubblico ed è tornata a popolarsi di bellissimi esemplari tropicali ed equatoriali (nei fine settimana fino al 10 aprile sono in programma visite descrittive e giochi per bambini). Friend of the Earth ha lanciato anche un censimento: chiunque veda una farfalla può fotografarla e inviare la foto via whatsapp (3512522520) o email (info@friendoftheearth.org). Le informazioni raccolte aggiorneranno i database scientifici esistenti. Finora sono già arrivate oltre 1.100 foto da 27 Paesi nel mondo. (ANSA).