Operazione salva 20mila rospi in amore nel lecchese

E' entrata nel vivo l'operazione per salvare la vita ai rospi della specie in estinzione Bufo Bufo, che ogni anno scendono dalla montagna per raggiungere il lago di Como e accoppiarsi nel lecchese. Sabato è cominciata la nuova campagna di monitoraggio della migrazione degli anfibi lungo il tratto della strada provinciale 583 Lecco-Bellagio tra la località Melgone di Mandello del Lario e la località Onno, in comune di Oliveto Lario.



Il sito vede oltre 20.000 rospi censiti, secondo i dati del Wwf Lecco. La Campagna Rospi 2022 è iniziata il 5 e 6 marzo con un campo di lavoro che ha visto volontari preparare il sito, installare le barriere contenitive di plastica a bordo strada, per un percorso di circa 7 chilometri lineari, raccogliere i rifiuti abbandonati e ripulire i punti più critici attraverso i quali si muoveranno gli anfibi.



Ancora non è iniziata la stagione della migrazione, che è che sempre più tardiva e dal 1990 al 2021 si è spostata in avanti nel calendario di quasi 20 giorni a causa del protrarsi del periodo siccitoso invernale e primaverile. "Quando partirà la migrazione - , racconta un attivista del Wwf - circa 60 volontari, appartenenti a numerose associazioni, tutte le sere fino a tarda notte percorreranno la barriera a monte della strada, per prendere i rospi che sono rimasti bloccati, metterli in un secchio e liberarli in punti prestabiliti in riva al lago e riportare nel bosco gli individui bloccati nella barriera a valle che hanno già deposto le uova".