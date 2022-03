Sri Lanka: muore a 68 anni l'elefante più sacro del Paese

(ANSA-AFP) - COLOMBO, 07 MAR - Nadugamuwa Raja, l'elefante più sacro dello Sri Lanka, è morto oggi all'età di 68 anni, provocando un'ondata di emozione e un ordine presidenziale che prevede che i resti dell'animale siano conservati per i posteri.



Una processione in lutto ha reso omaggio a Raja, inclusi studenti e sacerdoti buddisti vestiti di color zafferano, che hanno recitato preghiere e marciato per arrivare a toccare le zanne d'avorio del mammifero.



Il presidente Gotabaya Rajapaksa ha ordinato che l'animale sia dichiarato "tesoro nazionale".



Il pachiderma sacro era il capofila dei 100 elefanti che ogni anno partecipavano a Esala Perahera, una importante festa buddista nella città centrale di Kandy. Raja portava durante le processioni notturne uno scrigno d'oro contenente delle reliquie buddiste. (ANSA-AFP).