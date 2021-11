Seicento gatti in passerella al SuperCat Show di Roma

Torna il felin-evento più atteso e più importante dell'anno. "Perché io so io e voi non siete… un gatto!" è lo slogan di "SuperCat Show 2021", la mostra felina internazionale alla 21/a edizione, interamente dedicata ai gatti. Si terrà sabato 20 novembre (ore 10.30-19.00) e domenica 21 novembre (ore 10.00-19.00) alla Nuova Fiera di Roma (www.supercatshow.com). In mostra oltre 600 animali.



Sabato 21 dopo le 15.00 si esibiranno in passerella circa 100 Maine Coon tra i quali verranno premiati sei vincitori per le varie categorie Tra le razze più ricercate si potranno ammirare i Selkirk Rex, rarissimi in Italia, sembrano dei Persiani col pelo più arricciato; i Bengal, quasi piccoli leopardi; i Turco Van, i gatti-nuotatori che in casa amano aprire cassetti e armadi. E poi ancora, Abissini, Blu di Russia, British Shorthair, Certosini, Denov Rex, Exotic Shorthair, Maine Coon, Neva Masquerade, Norvegesi delle Foreste, Orientali, Persiani, Ragdoll, Siberiani, ma anche Sacri di Birmania, Siamesi, Siberiani e i nudi Sphynx.