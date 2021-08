Iniziativa popolare per direttiva Ue a difesa delle api

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - "Salviamo Api e Agricoltori" è il titolo di un'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) per raccogliere 1 milione di firme in tutta Europa per rendere la nostra agricoltura più sostenibile. Per rilanciare la raccolta delle firme, l'Alleanza italiana per l'ICE "Salviamo Api e Agricoltori" organizza un tour in camper in 8 città italiane, partito oggi dal Trentino - Alto Adige, che terminerà il suo viaggio il prossimo 8 settembre a Roma, con una udienza con Papa Francesco.



L'obiettivo della raccolta delle firme è chiedere all'Unione Europea norme più severe per l'uso dei pesticidi e l'eliminazione di tutte le sostanze chimiche mortali per le api e gli altri insetti impollinatori, come i neonicotinoidi, il glifosate, altri diserbanti e gli insetticidi.



Questa Iniziativa dei Cittadini Europei vuole rafforzare gli obiettivi delle Strategie UE "Farm to Fork" e "Biodiversità 2030" di riduzione dell'uso dei pesticidi e l'eliminazione delle sostanze più pericolose entro il 2030. La Commissione UE ha concesso una proroga al termine della raccolta delle firme, spostato al mese di settembre, ma serve una grande mobilitazione per raggiungere il traguardo di 1 milione di firme certificate con i dati di un documento di riconoscimento personale ufficiale (carta d'identità o Passaporto).



Gli obiettivi principali dell'ICE sono eliminare gradualmente i pesticidi sintetici (riduzione dell'80% entro il 2030 e Unione Europea libera di pesticidi entro il 2035); promuovere misure per tutelare ed aumentare la biodiversità; sostegno agli agricoltori per la graduale transizione ecologica dell'agricoltura e la promozione della ricerca scientifica in questo campo. (ANSA).