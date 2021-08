Su goletta con il Wwf contro minacce a balene e tartarughe

(di Stefano Ambu) (ANSA) - CAGLIARI, 27 AGO - Missione in Sardegna per il Wwf.



Con un obiettivo: capire se e in che modo cetacei, tartarughe e squali possono essere disturbati da pesca, traffico navale, inquinamento, anche acustico e plastica. La ricerca degli ambientalisti sarà concentrata nel sud dell'Isola. E si metteranno in campo e in acqua strumenti e attrezzatura specifica come droni, idrofoni, macchine fotografiche e videocamere per analizzare la distribuzione e il comportamento della megafauna e raccogliere tutti i dati, soprattutto acustici, fondamentali per valutare se c'è l'habitat giusto per queste specie.



La spedizione, tra la fine di settembre e ottobre, vedrà protagonisti il Wwf e altri enti di fama internazionale: a bordo di una goletta di 18 metri un team di biologi ed etologi, affiancati dai viaggiatori, aggiorneranno alcuni studi effettuati nell'area che risalgono a oltre 40 anni fa . La spedizione di ricerca contribuirà alla raccolta di informazioni utili alla comunità scientifica su un'area ancora poco studiata e che potrebbe rappresentare un hotspot di biodiversità e una zona importantissima di alimentazione, migrazione e riproduzione per balene, delfini, tartarughe e squali. Il progetto rientra nella campagna GenerAzioneMare del Wwf, che mira a proteggere il Capitale Blu del Mediterraneo. Si parte da Carloforte, l'isola tabarchina sulla costa sud occidentale della Sardegna, per poi navigare per dieci giorni nell'area di studio. (ANSA).