Kanha unico pulcino di avvoltoio reale indiano nato in parco

(ANSA) - VERONA, 23 APR - E' nato Kanha, l'unico pulcino di avvoltoio reale indiano al mondo venuto alla luce in parco zoologico, il Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona). Il pulcino ha 22 giorni di vita. L'avvoltoio reale indiano è una specie "criticamente minacciata" di estinzione che ha registrato un tracollo del 90% dei propri esemplari negli ultimi 10 anni.



"Per tutti i nostri avvoltoi reali indiani - spiega Camillo Sandri, veterinario e direttore tecnico del Parco Natura Viva - è in corso un progetto di mappatura genetica che stiamo svolgendo in collaborazione il team del prof. Mauro Delogu dell'Università di Bologna e l'Ispra. L'obiettivo è verificare la diversità genetica e decidere quali, tra i 13 esemplari che ormai ospitiamo, siano gli individui da poter riportare in natura".



Dall'India al Vietnam passando per la Tailandia, questa specie necessaria per ripulire gli ecosistemi da carcasse e potenziali malattie, ha subito un crollo repentino: tra gli imputati principali c'è il diclofenac, un banale antinfiammatorio altamente tossico per gli avvoltoi, con il quale era trattato il bestiame d'allevamento di cui si nutrivano, responsabile dell'ecatombe di intere popolazioni di questa specie. Da centinaia di migliaia di esemplari pochi decenni fa, sono meno di novemila gli individui a volare liberi oggi in Asia. (ANSA).