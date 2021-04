A Milano 1 milione di api per una città più green

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Oltre 200 tonnellate di CO2 risparmiata per portare 1 milione di api a Milano: nasce nella metropoli lombarda l'apiario urbano più grande di Italia. A promuoverlo un'iniziativa di Donna Moderna nell'ambito del progetto #BeeGreen, lanciato dal magazine sul tema della sostenibilità e della biodiversità urbana.



L'apiario nel parco di Cascina Merlata con UpTown e nel Giardino di San Faustino del Comune di Milano prevede la messa a dimora di 17 nuove arnie per far vivere oltre 1 milione di api, capaci di impollinare 3 miliardi di fiori ogni giorno e domani, in occasione dell'Earth Day, l'ultima famiglia di api sarà inserita nelle arnie di Cascina Merlata.



Con questo progetto, si legge in una nota, Donna Moderna con Green Island/Alveari Urbani "si impegnano nella tutela di una specie, oggi sempre più a rischio, fondamentale sia per la protezione della biodiversità sia il loro ruolo di sentinelle dell'ambiente". Le api inoltre alloggeranno in una 'casa d'artista': tutte le arnie sono ideate da artisti internazionali, dipinte a mano da artigiani del territorio e realizzate in eco-design con materiali di riuso. (ANSA).