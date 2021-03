Pronto al lancio Simba, satellite che monitora gli animali

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Completata lo scorso 12 febbraio a Mosca l'installazione del CubeSat WildTrackCube-SIMBA (System for Improved Monitoring of the Behavior of Animals), il satellite sviluppato da studenti e ricercatori del laboratorio S5Lab - Sapienza Space Systems and Space Surveillance Laboratory, in collaborazione con le università Machakos e Nairobi in Kenya.



L'installazione è avvenuta nel sistema di lancio della GK Launch Services e il progetto è supportato dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e dall'Agenzia Spaziale del Kenya nell'ambito del programma Ikuns (Italian-Kenyan University Nano-Satellites). Il satellite, così preparato al lancio, è ora diretto verso il cosmodromo di Baikonur in Kazakhistan, da dove sarà lanciato a bordo di un razzo Soyuz/Fregat il 20 marzo.



Il CubeSat 1U è stato concepito dalle tre università come dimostratore tecnologico di un sistema innovativo di tracciamento della fauna selvatica nei parchi nazionali del Kenya, per studiare il comportamento degli animali, anche in vista di una riduzione dei pericoli legati al loro sconfinamento, con ingenti danni alle colture e, nei casi più gravi, con la perdita di vite umane. Il satellite riceverà la posizione e i dati sanitari degli animali, dotati di un collare, e li ritrasmetterà alle stazioni di terra, così da garantire il tracciamento e il monitoraggio della fauna interessata dall'esperimento. I dati saranno poi ricevuti ed elaborati in collaborazione con le università kenyane del progetto.



Questa missione ha vinto nel 2019 del concorso internazionale 'Win a free launch of 1U Cubesat on the first commercial mission of GK Launch Services', promosso dalla Federazione astronautica internazionale e da GK Launch Services. Nell'ambito del programma Ikuns, è già stato lanciato con successo il CubeSat 1KUNS-PF, primo nano-satellite kenyano, sviluppato con la Sapienza. WildTrackCube-SIMBA è il terzo nano-satellite sviluppato nell'ambito di collaborazioni internazionali dagli studenti dei corsi di Ingegneria aerospaziale della Sapienza.



