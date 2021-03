Lince taglia la strada a pullman in val di Ledro

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - La lince B132, felino presente in Trentino da 13 anni, è stata avvistata dall'autista di un pullman in val d'Ampola, nella zona della valle di Ledro.



L'animale, un maschio adulto del peso di circa 25 kg, unica lince nota agli esperti in Trentino - informa la Provincia - ha attraversato la strada di corsa la sera di venerdì scorso proprio mentre stava passando il mezzo. L'episodio è stato ripreso nel video della telecamera di servizio del pullman, tra lo stupore di conducente e passeggeri.



Si tratta di un documento eccezionale, secondo gli esperti del settore Grandi carnivori della Provincia autonoma di Trento, che vede protagonista un animale estremamente elusivo monitorato costantemente dal 2008, anche mediante radio collare Gps.



B132, di 15 anni di età, l'unica lince della cui presenza in Trentino vi sia certezza, da 13 anni abita sulle montagne trentine, in particolare quelle attorno alla val di Ledro. Qui è arrivata dopo essere giunta con un lungo spostamento dal Cantone di San Gallo in Svizzera, Paese sulle cui Alpi vivono circa un centinaio di esemplari. (ANSA).