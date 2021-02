Governo: 60 ong,mettere anche tutela animali in Costituzione

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Inserimento in Costituzione della tutela non solo dell'ambiente ma anche degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali. E pieno coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e di protezione animale nelle iniziative previste dalla nuova versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche attraverso il cofinanziamento di progetti specifici. Sono i temi su cui la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente chiede un incontro al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani.



Nella lettera inviata a Palazzo Chigi, le oltre sessanta associazioni che fanno parte della Federazione, a partire dalle fondatrici Enpa, Lav, Leidaa, Lndc e Oipa, manifestano "apprezzamento per le dichiarazioni programmatiche del presidente Draghi e in particolare per l'impegno a favorire l'inserimento in Costituzione della tutela dell'ambiente e del concetto di sviluppo sostenibile", si legge in una nota.



"Proprio perché è un'opportunità storica - spiegano - riteniamo che l'innovazione debba assumere la forma più avanzata e, sul modello dell'art.20a della Costituzione tedesca, includere esplicitamente, 'nell'interesse delle future generazioni', anche la tutela degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali.



Lo prevedono molti dei disegni di legge costituzionali all'esame della competente commissione del Senato".



"Siamo fermamente convinti - proseguono - che non si possa perdere l'occasione di dare rango costituzionale alla tutela degli animali, allineando la nostra Carta ai migliori esempi europei, e confidiamo, signor presidente, che il Suo governo condivida la nostra posizione e agisca di conseguenza. Sappiamo inoltre - continuano - che uno dei primi compiti, se non il primo, cui attenderà il Suo governo è la rielaborazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" su cui chiedono "il pieno coinvolgimento degli Enti del Terzo settore impegnati in attività di tutela ambientale o di protezione animale, anche attraverso il cofinanziamento di progetti specifici". (ANSA).