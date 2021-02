Covid: scienziati alla Ue, chiudere allevamenti di visoni

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Esperti scientifici di diversi Paesi, fra i quali gli italiani Andrea Crisanti, Fabrizio Pregliasco e Nicola Decaro hanno sottoscritto un appello alla Commissione Europea perché almeno per tutto il 2021 l'allevamento dei visoni venga sospeso, per evitare il rischio che gli allevamenti di questi animali possano diventare focolai di Covid-19. Lo rende noto con un comunicato la Lav.



L'associazione animalista ha chiesto e ottenuto l'adesione degli esperti italiani all'appello dei network "Eurogroup for Animals" e "Fur Free Alliance". Il documento è stato firmato da molti altri scienziati nei campi della virologia, delle malattie infettive, della microbiologia clinica, della medicina veterinaria e della salute ambientale.



La dichiarazione arriva sulla scia di numerosi focolai (oltre 400) di SARS-CoV-2 negli allevamenti di visoni in diversi paesi europei. Per i firmatari, gli allevamenti di pellicce di visone in Europa rappresentano un rischio per il mantenimento di serbatoi di SARS-CoV-2 e ceppi mutati all'interno della società umana. Il futuro spillover tra animali ed esseri umani (la catena di contagio uomo-visone-uomo è ampiamente documentata) può ostacolare gli sforzi per eliminare la malattia. (ANSA).