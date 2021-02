Oltre 1 milione di ciotole di cibo per animali abbandonati

Sono già più di 1.000.000 le ciotole di cibo riempite per i trovatelli accuditi dai volontari dell'Ente Nazionale Protezione Animali, grazie ad Amici Cucciolotti 2021, la raccolta di figurine che salva gli animali. Ad indicarlo è il "Ciotolometro", uno strumento che permette di vedere sul sito www.pizzardieditore.it quante ciotole si stanno riempiendo grazie ai piccoli collezionisti che stanno facendo la nuova collezione. L'ong ricorda che "bastano 8 bustine di figurine per riempire una ciotola! Un gesto generoso, oggi più importante che mai, per aiutare i tanti volontari Enpa che ogni giorno si prendono cura di oltre 30.000 animali in tutta Italia". "Amici Cucciolotti - afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - è, e sarà sempre, un sostegno fondamentale per il lavoro che i nostri volontari svolgono sul campo ogni giorno per aiutare gli animali. Lo è in maniera diretta perché grazie ai milioni di figurine che i bimbi collezionano possiamo riempire milioni di ciotole per dargli da mangiare ma lo è anche indirettamente perché attraverso questa straordinaria raccolta insegna ai bambini, fin da piccoli, il rispetto per gli animali e che tutti possiamo fare la differenza, anche attraverso piccoli gesti".