Dopo 8 anni ritrova il suo gatto che si era perduto

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Una musicista di Faenza (Ravenna), Monica, ha ritrovato il suo gatto che si era perso otto anni fa grazie a un post su Facebook della locale sezione dell'Enpa.



Come racconta l'ong in un comunicato, Mandarino, un bel gatto di pelo rosso, aveva vissuto con l'artista per 12 anni, dalla sua nascita nel 2000 fino al 2012. Di indole molto libera, era fuggito più volte dal giardino di Monica, ma alla fine era sempre tornato.



Nel novembre del 2012 però era sparito. Un'amica della padrona le aveva riferito di averlo visto finire sotto una macchina. Monica lo aveva cercato dappertutto per un anno, ma senza risultato, e alla fine si era rassegnata.



Qualche giorno fa, una coppia di Faenza ha trovato per strada un gatto molto anziano, cieco, malato e affamato. Lo ha portato all'Enpa per farlo curare, e l'associazione ha postato alcune sue foto su Facebook per cercare un eventuale padrone.



Monica ha visto le immagini e ha subito intuito che potesse essere Mandarino. Così è andata al rifugio dell'Enpa per vederlo.



"Nonostante le condizioni e l'età, Mandarino ha riconosciuto subito Monica -. raccontano le volontarie -. Lei lo ha abbracciato, coccolato con gli occhi pieni di lacrime, mentre Mandarino la contraccambiava con delicate testate. Eravamo tutte senza fiato".



Mandarino e Monica da sabato scorso sono di nuovo felici insieme. Il gatto sembra essersi ripreso completamente, nonostante gli acciacchi dell'età, 21 anni. "E' stato come ricominciare tutto da quel lontano giorno di autunno - racconta Monica -. Sono grata a tutte le persone che hanno reso possibile questo piccolo miracolo". (ANSA).