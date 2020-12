Manovra: ok regole per farmaci per uso umano sugli animali

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Arrivano le regole per la prescrizione di farmaci per uso umano per le cure degli animali.



Lo prevede un emendamento alla manovra riformulato e approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Si precisa che sarà il ministero della Salute, sentita l'Aifa, a definire i casi in cui il veterinario potrà prescrivere farmaci per uso umano per queste cure, a patto che abbia lo stesso principio attivo del medicinale veterinario, tenuto conto del tipo di terapie e anche del costo dei farmaci veterinari. (ANSA).