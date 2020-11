Efsa:gestire meglio mattatoi evita sofferenze inutili bovini

(ANSA) - BRUXELLES, 03 NOV - Migliore formazione e condizioni di lavoro del personale dei mattatoi, con misure come la rotazione, potrebbero evitare sofferenze inutili ai bovini al macello. Lo scrive l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), nel quarto parere scientifico sul benessere animale nei macelli, dopo quelli dedicati a pollame, conigli e suini. Dallo stress da sete al rumore, fino alle pratiche di stordimento, dei 40 rischi per il benessere dei bovini identificati dal parere Efsa, 39 sono collegati a mancanza di formazione e stanchezza del personale. Il documento servirà all'Ue per aggiornare le norme sul benessere degli animali macellati per la produzione di alimenti e per il controllo delle malattie. (ANSA).