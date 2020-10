Orsa KJ2, 6 enti su 12 ammessi come parte civile al processo

Nuova udienza in tribunale a Trento per il processo che vede imputato l'ex presidente della Provincia Ugo Rossi e il dirigente del Servizio fauna Maurizio Zanin per la morte dell'orsa KJ2, avvenuta nel 2017 durante le operazioni di cattura da parte dei forestali, in esecuzione di un'ordinanza provinciale. In aula, davanti al giudice Marco Tamburrino, si è discusso della richiesta, da parte di 12 associazioni animaliste e ambientaliste (Lav, Wwf, Lega nazionale difesa del cane, Associazione animalisti italiani, Oipa, Leac, Leal, Legambiente, Gaia, Limav, Salviamo gli orsi della luna, Enpa), di costituirsi parte civile nel processo.



Nonostante le eccezioni della difesa, sono stati ammessi alla costituzione sei enti, tra i quali Enpa, Wwf e Lac. La prossima udienza è stata fissata per il 22 gennaio: in quella data verranno ascoltati i testimoni, inclusi i due imputati, che ieri tramite i loro avvocati hanno espressamente chiesto l'audizione. (ANSA).