Coronavirus: in smart working benefici da amici a 4 zampe

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Lo smart working durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha rivelato come la presenza del pet abbia portato numerosi benefici. Lo afferma Purina (azienda di prodotti per la cura di cani e gatti) in vista della Giornata Mondiale del Cane in Ufficio che ricorre il 26 giugno prossimo e dopo un sondaggio compiuto su PetPassion.tv , secondo cui un intervistato su 2 ha potuto usufruire dello smartworking durante il lockdown e la presenza del pet durante il lavoro da casa ha regalato momenti di spensieratezza e alleviato lo stress (40%) creando una bella atmosfera in casa (44%). E ancora, il 76% degli intervistati ha dichiarato che una maggiore presenza in casa della famiglia ha reso visibilmente più felice il proprio pet.



Benefici reciproci, dunque, quando le persone e gli animali da compagnia stanno insieme anche sul posto di lavoro, afferma l'azienda che dal 2004 è "pet-friendly" e ha dato vita alla "Pets at Work Alliance" per supportare altre aziende nella creazione di un ambiente lavorativo aperto agli amici a quattro zampe.



In vista del rientro in ufficio o della ripresa del lavoro fuori casa, Purina fornisce 10 consigli realizzati in collaborazione con Maria Chiara Catalani, medico veterinario esperto in comportamento animale, per riabituare il pet all'assenza del padrone da casa.



Dall'aiuto di un parente o un pet sitter per fargli compagnia al fare una passeggiata "rilassante e divertente", al rassicuralo prima di salutarlo. E ancora "fissare dei punti fermi nella routine" di entrambi, assecondare il desiderio di socializzare anche in ufficio, se gli è consentito l'accesso, utilizzando un guinzaglio allungabile per rispettare il distanziamento sociale.



" (ANSA).