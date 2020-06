Animalisti contro giunta Raggi, fatto nulla per gli animali

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Le associazioni Animalisti Italiani, Enpa, Lav, Oipa, Amiconiglio Onlus, Avcpp, Leidaa, Ava, Confido nel Cuore, Comitato Animalista Monteverde e le Iene Vegane, sono scese in piazza nel pomeriggio a Roma "per dare voce agli animali della Capitale d'Italia - scrivono in un comunicato - e per chiedere alla Sindaca Virginia Raggi di non continuare a girarsi dall'altra parte, facendo finta che tutto vada bene".



Le ong animaliste contestano alla giunta comunale romana "mancata vigilanza a tutela dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture comunali e convenzionate; mancata abolizione delle botticelle, neppure limitate nei parchi; mancata trasformazione del Bioparco, largamente finanziato dal Comune, in centro di recupero per animali selvatici; mancata limitazione all'attendamento dei circhi; mancato protocollo ammazza-cinghiali siglato con la Regione Lazio; colonie feline abbandonate a se stesse; animali sul territorio, nei campi rom e non solo, completamente dimenticati nel silenzio assordante di questa amministrazione".



Le associazioni animaliste denunciano inoltre "le nostre segnalazioni ignorate da sempre, sia dalla Sindaca che dagli uffici del Comune di Roma. Sono trascorsi quasi quattro anni dall'elezione dell'attuale giunta, e non una virgola del suo programma elettorale sugli animali è stato attuato". (ANSA).