Legambiente, c'è campagna Save the queen per salvare le api

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Si intitola 'Save the queen' la campagna lanciata da Legambiente, insieme a una raccolta firme, in vista della giornata mondiale delle api. L'iniziativa, spiega una nota, vuol informare i cittadini, fare rete con i territori e sensibilizzare il mondo istituzionale per mettere in campo interventi concreti a salvaguardia delle api. Dieci le azioni al centro della campagna per tutelare, insieme ad apicoltori, aziende agricole e cittadini, le api, che sono preziose per l'ambiente e oggi a rischio. Tra queste: biomonitoraggio, adozione di un'arnia, più orti urbani, e accordi a sostegno delle imprese virtuose. Altri obiettivi la creazione di una rete di Comuni amici delle api e una di Parchi 'Save the queen', e anche una linea di miele intitolata alla campagna. Inoltre, sarà anche possibile firmare la petizione per chiedere alla Commissione europea di sostenere un modello agricolo che permetta agli agricoltori sia di tutelare la biodiversità che di ridurre drasticamente i principi attivi pericolosi utilizzati in agricoltura, arrivando alla loro totale eliminazione entro il 2035. La campagna è promossa da una coalizione di 90 organizzazioni in 17 paesi europei evuol arrivare a raccogliere un milione di firme entro settembre 2020. "Con Save the queen - spiega Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente - non solo vogliamo puntare l'attenzione su questi importanti e preziosi impollinatori che svolgono un ruolo vitale per la terra, ma vogliamo anche mettere in campo una serie di azioni che coinvolgano prima di tutto gli apicoltori, le aziende e i cittadini. Allo stesso tempo, è però importante che arrivino risposte anche dal mondo istituzionale e politico". (ANSA).