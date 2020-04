Orso M49: Wwf, la sua cattura è una pessima notizia

(ANSA) - ROMA, 29 APR - "La cattura dell'orso M49, alias Papillon come affettuosamente ribattezzato dal nostro Presidente Onorario, Fulco Pratesi e subito ripreso dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, è una pessima e triste notizia per la conservazione della natura nel nostro Paese". LO scrive in un comunicato il Wwf.



"Nonostante nelle ultime settimane - prosegue la ong -, dopo il risveglio dal periodo di ibernazione, abbia effettuato alcune intrusioni in baite, malghe ed altri stabili (sempre disabitati), Papillon non si è mai reso protagonista di attacchi o comportamenti pericolosi verso l'uomo, al contrario di quanto avrebbe affermato la Provincia Autonoma di Trento, che oggi spiega che l'intervento è stato reso necessario dal comportamento di M49, pericoloso per l'uomo".



Il Wwf Italia "ricorda alle autorità trentine che l'orso è una specie protetta sia da Direttive internazionali che da leggi nazionali (Legge 157/92), e che interventi di cattura e captivazione di un individuo devono rispettare alcune fondamentali condizioni di necessità".



"Chiediamo dunque delucidazioni alla Provincia Autonoma di Trento (PAT) - conclude l'associazione - su necessità, tempi e modalità dell'intervento messo in atto, e sul destino di M49, già oggi rinchiuso nel recinto del Casteller, che ha tra l'altro già mostrato in passato evidenti carenze strutturali e gestionali". (ANSA).