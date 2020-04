I cani riconoscono il volto del padrone anche in foto

I cani riconoscono il volto del padrone anche in fotografia. Il laboratorio "DogUp" dell'Università di Padova lo ha dimostrato con uno studio appena pubblicato sulla rivista "Animal Cognition", in cui i cani venivano temporaneamente separati dal loro proprietario. A quel punto, per ritrovarlo, gli animali dovevano osservare due fotografie con due volti, uno del proprietario e l'altro di una persona estranea, in due punti diversi della stanza. La maggior parte dei cani si è avvicinata alla foto con il volto del padrone, dimostrando che le loro capacità di riconoscimento prescindono da movimento e informazioni tridimensionali. Gli studi condotti finora avevano già dimostrato che i cani riconoscono i volti delle persone dal vivo, ma non avevano mai chiarito se questo valeva anche per le fotografie. "Molti pensano che i cani usino prevalentemente l'olfatto per riconoscere persone o altri animali. Eppure, le informazioni visive sono altrettanto, se non più importanti dell'olfatto - spiega Paolo Mongillo, professore di Fisiologia ed Etologia Veterinaria all'Università di Padova, tra gli autori dello studio -. Per gli umani il volto contiene informazioni speciali, elaborate da meccanismi specifici e dedicati del nostro sistema nervoso. Questi studi pongono le basi per capire se anche i cani utilizzino gli stessi meccanismi di elaborazione visiva".