Con le BeeBox di 3Bee si salvano 60mila api dall’estinzione

Per salvare le api dall'estinzione e magari rendere il periodo di quarantena più dolce, da oggi è possibile intraprendere un'esperienza degustativa 3.0 a base di miele artigianale 100% italiano e adottare un alveare restando comodamente a casa. E' BeeBox, l'iniziativa della startup agritech 3Bee per sensibilizzare i consumatori sull'importanza delle api e portare sulle tavole italiane la biodiversità che producono.



"Il 70% delle colture di interesse alimentare, - spiega Niccolò Calandri, Ceo di 3Bee - da cui ad esempio deriva la produzione di frutta e verdura e più del 90% delle piante selvatiche dipendono direttamente dall'attività di impollinazione delle api, eppure negli ultimi 30 anni questi preziosissimi insetti sono diminuiti di quasi il 70% con una conseguente riduzione della produzione di miele e di biodiversità". Così oltre la qualità, con una BeeBox si compie una scelta di sostenibilità e di aiuto ad una realtà apistica locale: ogni box contiene 300 grammi di miele, artigianale e 100% italiano, di 3 diverse tipologie, uno millefiori e due monoflora, castagno e rododendro; il miele è prodotto da uno degli oltre 2.000 apicoltori che hanno installato Hive Tech, il sistema di monitoraggio sviluppato dai fondatori di 3Bee, Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti. L'innovativa tecnologia permette con una rete di sensori IoT interni all'alveare, di monitorare il benessere delle api, consentendo tra l'altro di ridurre i trattamenti e diminuire le emissioni di Co2. Con la BeeBox si accede al programma "Adotta un alveare": nella scatola, insieme al miele, un certificato di adozione e le credenziali di accesso al sistema di monitoraggio delle api. "Con le Beebox - aggiunge Calandri - si vuole contribuire a creare nuova biodiversità, fondamentale per il Pianeta: l'adozione di un alveare permette di proteggere fino a 60.000 api e impollinare fino a 2,5 milioni di fiori". Con la formula degustazione, una diretta live insieme ad un esperto degustatore permetterà di compiere un vero e proprio percorso sensoriale.