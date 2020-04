A Prato 'scorta' municipale per famiglia di papere in strada

(ANSA) - PRATO, 10 APR - 'Scorta' speciale stamani a Prato per una famiglia di paperelle. Gli agenti della polizia municipale si trovavano in via Gherardi, vicino a un supermercato, per verificare la presenza di assembramenti e quando hanno scorto una famigliola di papere che percorrevano la via per rientrare velocemente sul lungobisenzio.



Gli agenti, si spiega dal Comune pratese, hanno 'scortato' mamma e anatroccoli al seguito, nell'attraversamento del viale Galilei, fermando lo scarso traffico, per far arrivare le papere sull'argine del Bisenzio.(ANSA).