Al via lavori barriera soffolta,difenderà la costa Fregene

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Dopo l'Ordinanza di somma urgenza del Sindaco di Fiumicino, è avvenuta questa mattina la consegna del cantiere per la realizzazione della nuova barriera soffolta di 800 metri a difesa della costa centro sud di Fregene, martoriata dall'erosione e che ha visto, con le ultime mareggiate, gravi danni ad alcune strutture balneari. La consegna dei lavori si è svolta presso l'ex stabilimento La Perla, alla presenza dei tecnici comunali, del Direttore dei lavori Marco Pittori e della ditta Bonifazi che eseguirà l'opera. "Lo abbiamo fatto con largo anticipo rispetto a quanto anticipato nei sopralluoghi effettuati a novembre. Adesso sono in corso i rilievi batimetrici per verificare lo stato della costa e il 29 dicembre sarà installato il cantiere vero e proprio. I lavori termineranno con l'avvio della prossima stagione balneare", dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. Conclusa la fase preliminare di cantierizzazione, con la creazione dei percorsi di accesso per il passaggio dei camion (4mila in 5 mesi, a regime uno ogni dieci minuti al giorno) sull'arenile, si stima che l'inizio della posa dei massi (150mila tonnellate di selce), a mare, avvenga per fine gennaio. La soffolta, con tre pennelli perpendicolari e con un sistema di pennelli più piccoli longitudinali, sarà a circa 120 metri dalla costa e mezzo metro sotto il pelo dellì'acqua. (ANSA).