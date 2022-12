++ Ita: Lazzerini, bacino lavoratori ex Alitalia è riferimento +

(ANSA) - TRIESTE, 21 DIC - Il bacino ex Alitalia "è nostro riferimento e non solo perché abbiamo la consapevolezza che ci sono persone in cassa integrazione con professionalità ottime per le nostre esigenze e per la consapevolezza che la cassa integrazione è pagata dallo Stato. Faremo di tutto perché ci sia un accesso al bacino". Così l'ad di Ita, Fabio Lazzerini, sulle nuove assunzioni nella compagnia. Difficile far stime "tra pensionamenti e chi ha vorrà venire, non sempre c'è corrispondenza tra ciò che offriamo e le esigenze delle persone.



Abbiamo fatto due incontri, a Roma e a Milano, per avere un portafoglio di profili se il bacino non fosse sufficiente" (ANSA).