(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - "Sia per l'acqua che per i rifiuti dobbiamo provare ad abbassare le tariffe. È vero però che per l'acqua le bollette sono alte, ma il servizio è uno dei migliori in Italia. Poi noi siamo a lavoro per migliorarlo ancora". Lo ha detto il presidente dell'Autorità Idrica Toscana Luca Salvetti, a margine della presentazione delle iniziative per il decennale dell'Ait, a proposito del caro bollette per l'acqua. (ANSA).