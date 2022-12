OGS partecipa a studio inquinamento Mediterraneo orientale

(ANSA) - TRIESTE, 13 DIC - Omogeneità e coerenza: sono le fondamentali caratteristiche che devono avere i dati ambientali per essere usati su larga scala. L'accesso a dati di buona qualità sugli inquinanti presenti nei sedimenti marini è dunque indispensabile per la valutazione e l'adozione di misure adeguate per la gestione ambientale. Su questo si incentra il nuovo studio coordinato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, a cui ha partecipato anche l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA e altri di ricerca sloveni, croati, greci e francesi, e che è stato recentemente pubblicato su Marine Pollution Bulletin.



"Abbiamo proposto una metodologia per migliorare le procedure di controllo della qualità dei dati, concentrandoci in particolare sul Mediterraneo orientale, tra i più trafficati del mondo e con un'area costiera popolata e industrializzata", spiega Marina Lipizer, ricercatrice dell'OGS e coautrice dell'articolo.



"Abbiamo individuato intervalli di concentrazione di due tipologie di inquinanti: i metalli in tracce e gli idrocarburi aromatici policiclici (IPA)".



Negli ultimi decenni sono stati dedicati grandi sforzi a implementazione e consolidamento delle infrastrutture di dati europee. (ANSA).