Clima: rete città costiere Ue studia innalzamento del mare

(ANSA) - PISA, 10 NOV - "L'innalzamento del livello del mare è una questione particolarmente importante per il bacino del Mediterraneo, così come per le città costiere in tutto il mondo ed è affrontato nel progetto Score". Lo afferma Filippo Giannetti, ingegnere dell'università di Pisa e referente scientifico del progetto, europeo, precisando che "il consorzio conta 28 partner di 12 nazioni, impegnati a delineare una strategia condivisa per aumentare la resilienza delle città costiere di fronte e eventi meteorologici estremi causati dall'aumento del livello della temperatura globale attraverso sperimentazioni e idee innovative all'interno di una rete di dieci città e aree costiere europee".



La novità è proprio nella nascita di un laboratorio partecipativo che, secondo Giannetti, rappresenta "un concetto innovativo in cui i processi di ricerca vedono il coinvolgimento di cittadini, associazioni, istituzioni pubbliche e operatori economici privati attraverso la co-creazione, l'esplorazione, la sperimentazione e la valutazione di idee innovative, di scenari, concetti e relativi manufatti tecnologici in casi d'uso reali utilizzando modelli virtuali altamente complessi e per realizzare un monitoraggio e un controllo intelligenti e istantanei della resilienza climatica nelle città costiere: siamo fieri che il nostro lavoro sia stato presentato come un modello alla Cop27". L'iniziativa mira a facilitare lo sviluppo di politiche pubbliche e l'attuazione di soluzioni di adattamento per supportare le città costiere minacciate dall'innalzamento del livello del mare. (ANSA).