Acqua: Patuano(A2A), Pnrr mette 4,5 mld, ne servirebbero 30

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "L'acqua è vita, è un grande valore e dovrebbe essere affrontata così: con pianificazione, investimenti e regole. Il Pnrr ha messo sul tavolo circa 4 miliardi e mezzo di euro. La stima di quanto dovrebbero essere gli investimenti sulle reti idriche è pari a 30 miliardi. I soldi del Pnrr sono però un'opportunità straordinaria perché metteranno alla prova il sistema". Lo afferma il vicepresidente di Utilitalia e Presidente di A2A Marco Patuano, intervenendo al First Italian Water Dialogue: Urban and Water Cycle Economy, una delle giornate del Festival della Diplomazia alla Centrale Montemartini di Roma. "L'Italia - aggiunge - ha un tasso di dispersione medio superiore al 45%. I paesi virtuosi sono sotto il 10. Gli investimenti sono di circa 40 euro l'anno per abitante, in Europa circa 80, nei paesi virtuosi 100. Abbiamo infrastrutture vecchie, talvolta assenti". Il gruppo A2A "nel periodo 2021/2030 effettuerà investimenti per oltre 16 miliardi di euro, tutti assolutamente privati, una parte dei quali potrebbero essere convogliati facilmente sul settore idrico".



Per Patuano, "non possiamo pensare di fare quello che dobbiamo fare solo con risorse pubbliche". (ANSA).