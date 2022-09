Flormart: 71/a edizione dedicata a clima ed energia

(ANSA) - PADOVA, 19 SET - Aprirà i battenti alla Fiera di Padova mercoledì 21 settembre, per chiudersi il 23, la 71/a edizione di Flormart, storica rassegna che vedrà la partecipazione delle maggiori aziende vivaiste provenienti da tutta Italia e di circa 200 buyer esteri, oltre agli operatori italiani.



Per la prima volta Flormart viene organizzato da Fiere di Parma. In esposizione le piante per giardini a basso consumo di acqua, le piante per la nuova foresta urbana, le piante per il verde tecnologico a corredo degli edifici, gli impianti d'irrigazione con i nuovi software che riducono al minimo l'impiego di acqua, le macchine per le cure colturali di parchi e giardini.



La fliera del florovivaismo si riunirà per discutere della doppia emergenza dell'aumento dei costi energetici e della carenza idrica. Se ne parlerà nel convegno inaugurale che vedrà la partecipazione di Stefano Patuanelli, Ministro per le Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali; Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto; Carlo Maria Ferro; Presidente di Ice-Agenzia; il presidente di Fiere di Parma, Gino Gandolfi; Nicola Rossi, presidente di Padova Hall e Antonio Bressa, Assessore attività produttive e commercio Comune di Padova.



(ANSA).