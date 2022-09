Nautica: a Cannes percorso dedicato, futuro del mare è Green

(ANSA) - CANNES, 06 SET - Conciliare nautica e rispetto per l'ambiente: in questo consiste la sfida in evidenza anche al Cannes Yachting Festival, dal 6 all'11 settembre nella città francese.



Da alcuni anni, le marine, il settore nautico, i professionisti e gli utenti stanno prendendo coscienza delle reali conseguenze sul pianeta delle loro attività in mare. Anche se la filiera sembra incontrare difficoltà a riunirsi attorno a un unico impulso, molte iniziative isolate stanno emergendo e lasciano intravedere la nautica di domani: più rispettosa della natura, più rispondente alle preoccupazioni attuali.



L'anno scorso il salone aveva lanciato un nuovo percorso 'green' che metteva in luce gli espositori che sviluppano o presentano un concetto a favore dell'ecologia. Esperienza rinnovata con la "rotta green 2022" più barche, prodotti e soluzioni eco-efficienti proposti ai visitatori. Tutti gli espositori che partecipano a questo percorso sono indicati con un logo e inoltre lo Yachting Festival ospita un'area esclusivamente dedicata alle barche 100% elettriche e ibride che presenterà una dozzina di imbarcazioni dagli 8 ai 12 metri.



Tra gli esempi, L'80 Sunreef Power Eco, all'avanguardia degli yacht a motore eco-responsabili, che ospita fino a 200 metri quadri di pannelli solari. E poi il catamarano Pinball E-hybride, che riunisce il meglio della tecnologia elettrica e termica in un'unica barca; il Silent 60, il primo yacht di produzione ad energia solare ad aver attraversato l'Atlantico; il Windelo 54, catamarano offshore; la start-up parigina FinX, che si è lanciata a giugno 2019 nella realizzazione di motori per barche con pinna e senza elica; L'Edorado 8S, dotato di aliscafi completamente immersi (il che riduce notevolmente il consumo di energia rispetto a uno scafo tradizionale); X-Shore 'Eelex 8000', 100% elettrica come i prodotti di Onde Marine che produce nel Var una gamma eco-costruita e a zero emissioni di motoscafi veloci. (ANSA).