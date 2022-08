Pnrr: a Publiacqua 50 mln euro, piano contro perdite idriche

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Arrivano a Publiacqua 50 milioni dal Pnrr grazie al progetto finalizzato alla riduzione delle perdite idriche nei sistemi acquedottistici dell'area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia. Il progetto vale complessivamente 67 milioni e, riporta una nota, è stato premiato dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Tra gli interventi previsti la sostituzione delle reti, lo sviluppo della digitalizzazione grazie all'installazione di contatori che consentono la lettura a distanza e lo sviluppo della distrettualizzazione e del telecontrollo. L'intervento interesserà 12 comuni dove si concentra l'80% delle perdite per un totale di 3.800 km di reti.



"Siamo entusiasti e felicissimi di questo riconoscimento che testimonia l'elevata capacità progettuale di Publiacqua - ha affermato il presidente di Publiacqua, Lorenzo Perra -. Nella graduatoria del ministero siamo infatti terzi a livello nazionale: un risultato che conferma le competenze manageriali e tecniche presenti nella nostra società che, oggi lo possiamo confermare, rappresentano un valore aggiunto per tutto il nostro territorio".



"Siamo orgogliosi che Publiacqua abbia ottenuto il terzo posto a livello nazionale nella graduatoria del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile che premia con i soldi del Pnrr il suo piano per la lotta agli sprechi e per ridurre le perdite - ha aggiunto il sindaco di Firenze Dario Nardella -. Grazie a questo progetto potremo risparmiare 25 milioni di metri cubi d'acqua, volume superiore a un terzo del Lago di Bilancino, e potremo scendere sotto il 28% delle perdite diventando così tra le migliori città italiane in quanto a performance idrica, un punto di svolta, dunque, a un problema annoso che, in un momento di siccità perdurante, non è più tollerabile". L'assessore all'ambiente di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio ha evidenziato che "Firenze diventerà una delle città più all'avanguardia ed efficienti grazie al lavoro di Publiacqua", l'assessore alle partecipate Federico Gianassi ha ricordato che dal 2018 al 2021 è stata ottenuta "una riduzione della dispersione idrica del 27%". (ANSA).