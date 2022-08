Pnrr: 87mln di euro ala Toscana per ridurre le perdite idriche

(ANSA) - FIRENZE, 25 AGO - Arrivano alla Toscana 87 milioni dal Pnrr per migliorare la sicurezza delle infrastrutture idriche, aumentarne la capacità e ridurre le perdite. Sono tre i progetti presentati dai vari gestori che si sono aggiudicati il finanziamento del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Altri quattro progetti sono ammessi alla graduatoria in attesa di poter essere finanziati.



Soddisfatto il presidente Eugenio Giani per il quale "raggiungere l'eccellenza delle infrastrutture idriche è sempre di più una priorità. Basta pensare ai cambiamenti climatici, alla siccità che ci ha afflitto quest'estate. La riduzione delle perdite d'acqua -aggiunge - favorisce una gestione ottimale della risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini".



"L'acqua - prosegue - è una risorsa strategica vitale, la tutela e la corretta gestione del sistema idrico è parte importante del Pnrr, ed è centrale nel quadro della transizione ecologica. Oggi possiamo fare affidamento su queste consistenti risorse che daranno alla Toscana la possibilità di rafforzare, migliorare, modernizzare le proprie infrastrutture. Penso agli acquedotti, alle dighe, alle reti idriche più fragili, agli invasi. Il Pnrr ci mette nelle condizioni, a patto di rispettarne i tempi, di avere strutture sicure, compatibili con l'ambiente e il paesaggio". "Ci batteremo - assicura Giani - perché tutti i progetti ammessi vengano finanziati". I progetti finanziati consentiranno di attrezzare le condotte ad uso potabile con strumentazioni e sistemi di controllo innovativi per la localizzazione e la riduzione delle perdite.



Nel dettaglio, a Publiacqua arrivano 50milioni dal Pnrr su un progetto che vale complessivamente 67milioni e riguarda la riduzione delle perdite idriche nell'area Firenze-Prato-Pistoia.



Oltre 25milioni a Gaia Spa su un progetto da quasi 40 mln e che riguarda la gestione delle reti idriche della costa apuo-versiliese. Quasi 12 mln a Nuove Acque spa su un progetto di oltre 14milioni destinato a ridurre le perdite, compresa digitalizzazione, distrettualizzazione e monitoraggio. (ANSA).