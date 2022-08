La Conferenza unificata ha dato l'intesa sullo schema di decreto ministeriale che assegna circa 27 milioni di euro alle sette Autorità di bacino distrettuale (19 milioni) e alle otto Zone economiche speciali (8 milioni) per la realizzazione di infrastrutture idriche, in considerazione dell'attuale emergenza dovuta alla siccità. E' quanto spiega in una nota il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.